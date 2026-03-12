「インプレッサ」ベースの水平対向AWDマシンで参戦

スバルは2026年3月12日、「スーパー耐久シリーズ」の2026年シーズン第1戦に、新車両「SUBARU HIGH PERFORMANCE X Version II（スバル ハイ パフォーマンス エックス バージョンツー）」で参戦すると発表しました。



第1戦「ENEOS スーパー耐久シリーズ2026 Empowered by BRIDGESTONE第1戦 もてぎスーパー耐久 4 Hours Race」は2026年3月21日から22日にかけ、モビリティリゾートもてぎ（栃木県茂木町）で開催予定です。

新車両 SUBARU HIGH PERFORMANCE X Version IIは、既存のアセット（遺産）を組み合わせ、「もっと気軽に愉しめるクルマをつくろう」という考えのもと製作したといいます。

前参戦車両「HIGH PERFORMANCE X FUTURE CONCEPT」と同様に、2.4リッター水平対向ターボエンジンと「シンメトリカルAWD」を搭載。車両名は、前参戦車両の流れをくんだものとなっています。

ボディサイズは全長4514mm×全幅1957mm×全高1400mm、ホイールベース2675mm。搭載されるパワーユニットは「BRZ」などに搭載される2.4リッター水平対向4気筒「FA24」型にツインスクロールターボを追加したもので、最高出力364馬力・最大トルク475Nmを発揮。使用燃料は低炭素燃料（E20）となります。

駆動方式はDCCD（ドライバーズコントロールセンターデフ）方式のAWD、組み合わせるトランスミッションは6速MTとなっています。

車両自体はスバル「インプレッサ」に近い5ドアハッチバックボディですが、ボンネットにはエアインテークを装備するほか、リアに大型スポイラーを装着しており、かつての「インプレッサ WRX STI（GRB型）」や2025年10月の「ジャパンモビリティショー2025」で披露されたSTIスポーツカーコンセプト「Performance-B STI concept」と強い結びつきを感じさせます。

スバルは、この車両をレースの現場で徹底的に鍛え上げるとともに、進化させる過程で得られる知見を車両やパーツの開発につなげ、走る愉しさをさらに高めていき、2026シーズンはこれまで以上に「勝ち」にこだわることで、技術の研鑽と人財育成を加速させるとのことです。

また、今後もモータースポーツならではの短いサイクルで、仮説検証を繰り返すアジャイルな開発を通じて、カーボンニュートラル社会の実現と「モータースポーツを起点としたもっといいクルマづくり」に挑戦し続けていくとしています。