ビーケージャパンホールディングス（東京都千代田区）が展開する「バーガーキング」が、新商品「アルファキング・イエティ ザ・ワンパウンダー」を3月13日から期間・数量限定で発売します。【画像】「ボリューミーすぎ！」これが《1713キロカロリー＆総重量543グラム》バーガーです！「オリジナルステッカー」もらえる「アルファキング・イエティ ザ・ワンパウンダー」は、ビーフパティ4枚を使用した「ワンパウンダー」シリー