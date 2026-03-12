ビーケージャパンホールディングス（東京都千代田区）が展開する「バーガーキング」が、新商品「アルファキング・イエティ ザ・ワンパウンダー」を3月13日から期間・数量限定で発売します。

【画像】「ボリューミーすぎ！」 これが《1713キロカロリー＆総重量543グラム》バーガーです！

「オリジナルステッカー」もらえる

「アルファキング・イエティ ザ・ワンパウンダー」は、ビーフパティ4枚を使用した「ワンパウンダー」シリーズ」の2026年第1弾となる商品。超大型チーズバーガー「イエティ」をアレンジし、ビーフパティ4枚、ゴーダチーズ4枚、ホワイトチーズソースに、新たにベーコン4枚とケチャップを加えた、食べ応え抜群な「超大型チーズバーガー」で、総カロリーは1713キロカロリー、総重量は543グラムです。

同チェーンによると、注文時は「ハーフカット」がおすすめとのこと。レジカウンターで「ハーフカット」とオーダーすると、半分にカットして提供され、持ちやすく食べやすい上に、肉汁とチーズのおいしさがたっぷりの真ん中から食べることができます。

価格は、単品が2390円（以下、税込み）、セットが2690円。セットにはフレンチフライ（S）とドリンク（Ｍ）がつきます。

なお、特典として、同商品を1つ購入するごとに数量限定で「オリジナルステッカー」が1枚もらえます。