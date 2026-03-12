相続が発生した際、借金などのマイナスの財産がプラスの財産を上回る場合は「相続放棄」が検討されます。相続放棄をすると「最初から相続人ではなかった」ものとみなされますが、生命保険金や遺族年金などはどうなるのでしょうか？ 本記事では、相続放棄がこれらの受け取りにどう影響するのか、注意点とともに詳しく解説します。 相続放棄とは 相続が発生した際、相続人は原則として相続の開始があったことを知った