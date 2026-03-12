日曜劇場『リブート』（TBS系）で主演を務める鈴木亮平が、自身のInstagramを更新した。 参考：『教場』『リブート』『再会』にも“クセつよキャラ”が令和ドラマが描く警察像を紐解く TVerで『リブート』をみる投稿では、蒔田彩珠（足立翼役）、中川大輔（寺本恵土役）との儀堂班3ショットを公開。捜査シーンの合間に撮影されたものとみられ、蒔田を真ん中に、鈴木と中川が両脇から顔を寄せてピ&