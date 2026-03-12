日曜劇場『リブート』（TBS系）で主演を務める鈴木亮平が、自身のInstagramを更新した。

参考：『教場』『リブート』『再会』にも“クセつよキャラ”が 令和ドラマが描く警察像を紐解く

TVerで『リブート』をみる 投稿では、蒔田彩珠（足立翼役）、中川大輔（寺本恵土役）との儀堂班3ショットを公開。捜査シーンの合間に撮影されたものとみられ、蒔田を真ん中に、鈴木と中川が両脇から顔を寄せてピースサインを見せている。

鈴木は3月15日放送の第8話について「怒涛の伏線回収回です」と予告。「これまでの謎の8割が明らかになると言っても過言ではありません。心して、目撃してくださいませ」と視聴者に呼びかけた。

また、番組公式からは第7話のオフショットも公開されている。ハヤセ洋菓子店の店先でエプロン姿の戸田恵梨香が両手を広げ、「ハヤセシュークリームのスワンポーズ」を披露するしている。

第7話までに多くの考察が飛び交う本作。第8話のサブタイトルは「真実」とされており、物語の核心に迫る展開が期待される。（文＝リアルサウンド編集部）