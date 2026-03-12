モスフードサービスは、全国のモスバーガー店舗(一部店舗を除く)にて、オープンから午前10時30分までの朝食時間帯限定メニュー「朝モス」の内容をリニューアルする。新たに「朝の野菜バーガー 〜オーロラソース〜」と「朝のとろったまチーズバーガー 〜テリヤキソース〜」を発売。パティを大豆由来の植物性たんぱくに変更した「ソイパティ」版も展開する。〈朝食市場の拡大にあわせてラインアップを強化〉ワークスタイルの多様化に