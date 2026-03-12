クーポン or ネット注文 or セルフレジ利用でバーガー+ドリンクのセットが500円に / 朝食時間帯限定の「朝モス」をリニューアル【モスバーガー】

モスフードサービスは、全国のモスバーガー店舗(一部店舗を除く)にて、オープンから午前10時30分までの朝食時間帯限定メニュー「朝モス」の内容をリニューアルする。

新たに「朝の野菜バーガー 〜オーロラソース〜」と「朝のとろったまチーズバーガー 〜テリヤキソース〜」を発売。パティを大豆由来の植物性たんぱくに変更した「ソイパティ」版も展開する。

〈朝食市場の拡大にあわせてラインアップを強化〉

ワークスタイルの多様化により拡大する朝食市場(2025年に5,347億円規模)を受け、商品ラインアップをリニューアルする。

【画像を見る】朝のとろったまチーズバーガー、朝モスプレート、トーストなど… 朝モスのラインアップを画像で見る

また、「モスバーガー公式アプリ」のクーポンを提示、または「モスのネット注文」「お席で注文」「フルセルフレジ」を利用すると対象の朝モスセットを40円引きで提供する。40円引きのキャンペーン期間は3月18日(水)午前7時 〜 4月14日(火)午前10時30分まで。

〈朝モス ラインアップ(すべて税込)〉

◆朝の野菜バーガー 〜オーロラソース〜

価格:単品390円、ドリンクセット540円

◆ソイ朝の野菜バーガー 〜オーロラソース〜

価格:単品410円、ドリンクセット560円

◆朝のとろったまチーズバーガー 〜テリヤキソース〜

価格:単品440円、ドリンクセット590円

◆ソイ朝のとろったまチーズバーガー 〜テリヤキソース〜

価格:単品460円、ドリンクセット610円

◆朝モスプレート(店舗限定･イートイン専用)

価格:単品460円、ドリンクセット610円

◆トースト(店舗限定･ホイップバター付)

価格:250円、ドリンクセット400円

※ストロベリージャムは別売り(30円)。中京エリアではトーストの厚さが異なる。

【画像を見る】朝のとろったまチーズバーガー、朝モスプレート、トーストなど… 朝モスのラインアップを画像で見る

※セットメニューの+70円ドリンクセットはクーポン対象外。

※今回のリニューアルに伴い、「モーニング野菜バーガー」等は販売終了、「モーニングドッグ」は「朝のホットドッグ」へ名称変更する。