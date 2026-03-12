JR東日本のロゴJR東日本は14日、運賃を平均7.1％値上げする。消費税の導入や増税への対応ではなく、増収を目的とした本格的な引き上げは1987年の民営化後初めて。増収分は安全対策やバリアフリー化などに充てる。最近は運行トラブルが頻発しており、サービス向上を通じた利用者の理解が欠かせない。定期券や切符は13日までに購入すれば、乗車日が14日以降であっても改定前の運賃で購入できる。駆け込みでの購入で混雑が見込ま