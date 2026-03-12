執行猶予中の再犯に、ついに検察が厳しい判断を下した。飲酒運転の罪に問われているWINNER出身のナム・テヒョンに対し、実刑が求刑された。【写真】ナム・テヒョン、“麻薬暴露”の恋人と2ショット3月12日、ソウル西部地裁・刑事11単独は、道路交通法違反の罪に問われているナム・テヒョンの2回目の公判を開いた。この日、検察はナム・テヒョンに対し、懲役1年6カ月と罰金100万ウォン（約10万円）を求刑した。検察は、再犯である点