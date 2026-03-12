上関町で進められている使用済み核燃料の中間貯蔵施設の建設計画です。地元商工会から提出されていた「事業計画を早期に提出するよう求める請願について上関町議会総務文教委員会は12日、採択とすることを決めました。総務文教委員会は非公開で開かれ、今月2日、地元・上関町商工会から提出されていた請願を審査しました。請願では、使用済み核燃料の中間貯蔵施設をめぐり中国電力に対し、貯蔵容量や交付金額などの「事業計画」の