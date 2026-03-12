生活保護世帯の子どもが大学等へ進学すると生活保護世帯から外されてしまい、自ら学費、生活費、医療費などを捻出しなければならず相当の負担です。しかし、進学を後押しするさまざまな制度を利用して、進学することは可能です。 生活保護世帯の進学率 厚生労働省の調査によると、直近の全世帯の高等学校等進学率は98.9％、大学等進学率は76.4％（うち、大学・短大進学率は57.7％、専修学校・各種学校進学率は18.7％）と