北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長の娘ジュエ氏の射撃場面が2週間に2回公開された。先月の狙撃小銃に続いて今度は拳銃射撃だった。朝鮮中央通信は12日、金委員長が前日に第2経済委員会傘下の重要軍需工場を現地指導したと報じた。第2経済委員会は軍需製品の計画・生産などを総括する。視察には娘ジュエ氏が同行した。黒の皮ジャンバーを着たジュエ氏はこの日、李永吉（イ・ヨンギル）人民軍総参謀部総参謀長、李昌虎（