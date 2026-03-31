中東情勢の緊迫が続く中、イランが運用を試みていた「ドローン空母」やイラン版「イージス艦」と呼ばれていた艦艇が米軍などによる攻撃で撃沈されたとされる事例は、非対称戦力としての海上戦力の限界を改めて浮き彫りにした。同様に海軍力増強を掲げる北朝鮮の構想にも、現実的な制約が影を落としている。朝鮮中央通信によれば、金正恩総書記は今月11日、新造駆逐艦からの巡航ミサイル試射を視察した際、「5000トン級と8000トン級