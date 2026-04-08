北朝鮮が8日朝、日本海に向けて短距離弾道ミサイルを数発、発射しました。韓国軍の合同参謀本部によりますと、北朝鮮が8日午前8時50分ごろ、東部・元山付近から日本海に向けて短距離弾道ミサイルを数発、発射しました。弾道ミサイルは、およそ240キロメートル飛行したということです。北朝鮮は、7日も平壌周辺から東の方向へ飛翔体を発射しましたが、韓国軍の関係者によりますと、異常な飛行兆候を示し、弾道ミサイルの特徴である