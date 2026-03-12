チャンネル登録者1300万人を誇る大食いユーチューバー、ツヤンを脅迫した男の実刑が確定した。3月12日、韓国最高裁は恐喝などの罪で起訴されたユーチューバーのクジェヨク（本名イ・ジュンヒ）の上告を棄却し、懲役3年を確定させた。【画像】「死んだ元恋人の“奴隷”だった」ツヤン、私生活の衝撃クジェヨクは2023年、ツヤンの私生活を暴露すると脅し、5500万ウォン（約550万円）を脅し取った疑い（恐喝）で起訴された。この事件