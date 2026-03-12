元HKT48でタレント、モデルの村重杏奈（27）が11日放送、テレビ朝日系「森香澄の全部嘘テレビ」（水曜午前2時27分）に出演。不遇だったHKT48時代の思い出を語った。HKT48メンバーではあったが、握っていたマイクはスイッチの入っていない通称「死にマイク」だったことを明かすとAマッソ加納が「マジなんすね」と本人から初めて本音を聞いて驚いていた。村重は「そうそう、死にマイクに向かってずっと歌っていたから」と再度説明。