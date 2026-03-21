HKT48の渕上舞（29）がこのほど、自身のX（旧ツイッター）で体調不良からの活動再開を報告した。ネット上では、同姓同名の声優・渕上舞とのやり取りが話題となっている。 【写真】2021年に邂逅を果たした際の“ダブル”渕上舞心なしか顔もソックリ？ HKT48の渕上は2025年5月から体調不良のため活動を休止していたが、今年2月11日から活動を再開。3月13日にはHKT劇場での公演に復帰を果たした。 13日の復帰公演後