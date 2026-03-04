3月5日に開幕するワールド・ベースボール・クラシック（WBC）では、大谷翔平選手など、日本代表「侍ジャパン」の活躍に期待が高まっている。居酒屋やスポーツバーが店内モニターで試合を流し、客と一体になって盛り上がる「パブリックビューイング」はスポーツイベントの醍醐味の一つだろう。しかし、今回はそうした観戦スタイルが難しくなる可能性がある。というのも、今大会は地上波テレビでの中継がなく、配信を独占するNetflix