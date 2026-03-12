GKにしか分からない辛い瞬間だ。レアル・マドリーのベルギー代表GKティボー・クルトワが、トッテナムのチェコ代表GKアントニーン・キンスキーの一件に言及した。22歳のキンスキーは、現地３月10日のアトレティコ・マドリー戦（２−５）でチャンピオンズリーグ（CL）デビューを果たした。ただ、開始６分でビルドアップ時に足を滑らせ、相手の先制点のきっかけを作れば、１点を追加されて迎えた15分には、痛恨のキックミスで