ビジュアル・プロセッシング・ジャパンは急反騰している。きょう、同社の「ＣＩＥＲＴＯ」（シェルト）をワークマンが導入したと発表しており、材料視した買いが集まっている。シェルトはデジタルアセット管理と商品情報管理を統合したシステムであり、情報の一元管理やマルチチャネル配信などによる生産性の向上、ブランディングの統一を支援する。ＶＰＪによると、ワークマンはシェルトを導入することで、画像共有