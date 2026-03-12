東京ディズニーリゾートにて、東京ディズニーランド開園43周年を記念したグッズが2026年4月15日より登場します！「トゥーンタウン」をモチーフにした、親子でもお友達どうしでも楽しめる、ポップでカラフルなグッズが多数ラインナップ☆ワクワクする気持ちと一緒に、みんなでパークを楽しめる魅力的なアイテムがいっぱいです。 東京ディズニーリゾート「東京ディズニーランド開園43周年を記念したグッズ」 発売日