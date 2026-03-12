東京ディズニーリゾートにて、東京ディズニーランド開園43周年を記念したグッズが2026年4月15日より登場します。

「トゥーンタウン」をモチーフにした、親子でもお友達どうしでも楽しめる、ポップでカラフルなグッズが多数ラインナップされています。

ワクワクする気持ちと一緒に、みんなでパークを楽しめる魅力的なアイテムです。

東京ディズニーリゾート「東京ディズニーランド開園43周年を記念したグッズ」

発売日：2026年4月15日（※一部異なる場合があります）

販売店舗：東京ディズニーランド ギャグファクトリー／ファイブ・アンド・ダイム

※一部パーク内店舗の入店にスタンバイパスが必要になる場合があります（状況によっては、予告なく延長・変更する場合があります）。

※詳しくは東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイトをご確認ください。

東京ディズニーランドの開園43周年をお祝いする特別なグッズがラインナップされます。

トゥーンタウンの魅力が詰まったデザインで、パークでの思い出作りをさらに楽しく彩るアイテムが揃っています。

にぎやかでコミカルなキャラクターたちの姿が描かれた、見ているだけで元気になれるようなデザインが特徴です。

ぬいぐるみ「ミッキーマウス」

価格：5,500円

発売日：2026年4月15日

開園43周年を記念した特別なデザインの「ミッキーマウス」のぬいぐるみです。

トゥーンタウンらしいポップなカラーリングの衣装に身を包んだ、かわいらしい仕上がりとなっています。

ぬいぐるみ「ミニーマウス」

価格：5,500円

発売日：2026年4月15日

お友達同士で揃えても楽しい、「ミニーマウス」のぬいぐるみデザインです。

リボンやドレスの色使いが鮮やかで、お部屋に飾っても目を引くアイテムと言えます。

くっつきぬいぐるみ「チップ＆デール」

価格：2,700円

発売日：2026年4月15日

肩やバッグなどにくっつけて楽しめる、かわいらしいくっつきぬいぐるみです。

仲良しな「チップ」と「デール」を、パークでのコーディネートのワンポイントとして取り入れることができます。

ショルダーバッグ

価格：5,500円

発売日：2026年4月15日

トゥーンタウンをモチーフにした、パークでの持ち歩きに便利なショルダーバッグです。

遊び心あふれる形状とカラフルなデザインで、お出かけの気分を盛り上げてくれます。

ぬいぐるみバッジ「ミッキーマウス」

価格：2,500円

発売日：2024年11月1日

バッグやポーチにつけて楽しめる「ミッキーマウス」のぬいぐるみバッジです。

手軽に持ち歩けるサイズ感で、いつでもキャラクターと一緒に過ごすことができます。

ぬいぐるみバッジ「ミニーマウス」

価格：2,500円

発売日：2024年11月1日

コレクションにもぴったりな、「ミニーマウス」のぬいぐるみバッジデザインです。

「ミッキーマウス」のデザインとペアで揃えるのもおすすめのアイテムとなっています。

Tシャツ（110-120cm）

価格：3,600円

発売日：2026年4月15日

サイズ：110-120cm

トゥーンタウンの風景がデザインされた、ポップでカラフルなTシャツです。

元気いっぱいにパークを遊びまわるお子様にぴったりの1枚です。

Tシャツ（ユニセックスワンサイズ）

価格：4,300円

発売日：2026年4月15日

サイズ：ユニセックスワンサイズ

大人も一緒に楽しめる、ユニセックスサイズのTシャツです。

ご家族やお友達とお揃いのコーディネートで、アニバーサリーを楽しくお祝いできます。

ハット

価格：3,600円

発売日：2026年4月15日

コーディネートのアクセントになる総柄ハットです。

トゥーンタウンの賑やかな世界観が全面にプリントされた、存在感抜群のアイテムとなっています。

ウォッチ

価格：9,200円

発売日：2026年4月15日

日常使いもできる、特別なデザインのウォッチです。

文字盤やベルトにキャラクターやモチーフが施され、時間を確認するたびに楽しい気分になれます。

シール＆マスキングテープ

価格：1,400円

発売日：2026年4月15日

デコレーションに大活躍するシールとマスキングテープのセットです。

手帳やノート、お手紙などをカラフルに彩ることができるステーショナリーグッズです。

ポストカード＆クリアホルダー

価格：900円

発売日：2026年4月15日

お土産にもぴったりなポストカードとクリアホルダーのセットです。

43周年の記念アートを、大切な人へのメッセージや書類の整理に活用できます。

ピンバッジ

価格：1,400円

発売日：2026年4月15日

コレクションアイテムとして定番のピンバッジです。

アニバーサリーイヤーならではのデザインが施された、特別感のあるコレクターズアイテムです。

カンバッジ

価格：600円

発売日：2026年4月15日

バッグや帽子など、好きな場所につけて楽しめるカンバッジです。

目を引くポップなアートで、手持ちのアイテムを手軽にカスタマイズできます。

ワッペンアクセサリー

価格：900円

発売日：2026年4月15日

自分だけのカスタマイズが楽しめるワッペンアクセサリーです。

アパレルや布製バッグなどに貼り付けて、オリジナルのアレンジを楽しむことができます。

ディズニー・ビークル・コレクション〈トミカ〉

価格：1,800円

発売日：2026年4月15日

開園43周年記念デザインのジョリートロリーデザイントミカ。

車体にトゥーンタウンのモチーフが描かれた、ディスプレイにもおすすめのミニカーとなっています。

レジャーシート

価格：1,800円

発売日：2026年4月15日

パークでのパレード待ちなどにも重宝するレジャーシートです。

広げるとキャラクターたちやトゥーンタウンの街並みが大きくデザインされています。

持ち運びに便利なケース付きで、アウトドアやピクニックでも活躍するアイテムです。

シャボン玉

価格：1,400円

発売日：2026年4月15日

パークでの遊びをさらに楽しくするシャボン玉です。

トゥーンタウンのユニークなガジェットを思わせる形状が特徴的です。

キラキラと舞うシャボン玉で、ファンタジックな空間を演出できます。

キーチェーン

価格：1,000円

発売日：2026年4月15日

※全5種のうちどれか1つが入っています。

※価格は、1個の価格です。

どれが出るかはお楽しみのブラインド仕様のキーチェーンです。

キャラクターたちの様々な表情やモチーフを集める楽しさが味わえます。

キーチェーンセット

価格：5,000円

発売日：2026年4月15日

※全種類がそろったセットです。

※価格は、1箱（全5種）の価格です。

コレクションを一度に揃えたい方におすすめのセットです。

全5種類のデザインを確実に手に入れることができるコンプリートボックスとなっています。

フォトスタンド

価格：2,600円

発売日：2026年4月15日

パークでの思い出の写真を飾れるフォトスタンドです。

記念日のお祝いに撮影したベストショットを、特別なフレームに収めて飾ることができます。

デコレーションマグネットセット

価格：2,400円

発売日：2026年4月15日

お部屋をポップに彩るデコレーションマグネットのセットです。

冷蔵庫やホワイトボードに貼り付けて、日常生活の中にディズニーの魔法を取り入れられます。

ウォッシュタオル

価格：1,200円

発売日：2026年4月15日

デイリーユースに便利なサイズのウォッシュタオルです。

華やかなデザインで、手洗いの時間も楽しくなるような実用的なアイテムです。

ワイドバスタオル

価格：4,000円

発売日：2026年4月15日

大判サイズでインパクト抜群のワイドバスタオルです。

お風呂上がりだけでなく、海やプールなどのレジャーシーンでも活躍する一枚となっています。

きんちゃく

価格：900円

発売日：2026年4月15日

小物の整理や持ち運びに便利なきんちゃくです。

バッグの中をかわいく整理整頓できる、使い勝手の良いポーチサイズに仕上がっています。

スタンプブック

価格：900円

発売日：2026年4月15日

スタンプを集めてオリジナルグッズがもらえるスタンプブックです。

マップをみながら4か所のポイントをまわってスタンプを集めるアクティビティです。

トゥーンタウン内を探索しながら、特別な体験を楽しむことができます。

トゥーンタウンにある「ギャグファクトリー／ファイブ・アンド・ダイム」でスタンプを4つ押してもらいます。

お店の中を探検するようなワクワク感が味わえる企画です。

4つすべてのスタンプを集めたら、キャストにスタンプブックを見せて、オリジナルグッズと引き換えることができます。

コンプリートの達成感とともに、記念の品を手にすることができます。

スタンプが押せる時間は、10:00から19:00までとなっています。

パーク滞在中のスケジュールに合わせて参加できるアクティビティです。

オリジナルグッズの引き換えは、2026年6月30日までです。

期間中にスタンプを揃えて、特別なアイテムを手に入れることができます。

パークの運営状況によってはキャストが別の場所にいる場合があります。

販売終了次第、スタンプの押印は終了します。

詳しくは、「ギャグファクトリー／ファイブ・アンド・ダイム」のキャストへお問い合わせください。

トゥーンタウンの魅力がたっぷり詰まった、ポップでカラフルなアニバーサリーグッズが勢揃い。

東京ディズニーリゾート「東京ディズニーランド開園43周年を記念したグッズ」の紹介でした。

© Disney

※価格やデザイン、販売日、販売店舗、販売方法等は予告なく変更になる場合があります。

※また、品切れや販売終了となる場合があります。

