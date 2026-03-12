大相撲三月場所＞◇四日目◇11日◇大阪・エディオンアリーナ【映像】話題を呼んだ化粧まわし（実際の様子）西方十両力士の土俵入りで、ある力士が身に纏った“超有名キャラクター”の化粧まわしにファンの視線が釘付けとなった。世界的に愛される名作漫画の主人公が描かれた独創的なデザインに、中継を視聴していたファンからは「翼くんだ」「ボールは友達」など驚きと喜びの声が続々と寄せられた。注目を集めたのは、西十両