＜大相撲三月場所＞◇四日目◇11日◇大阪・エディオンアリーナ

【映像】話題を呼んだ化粧まわし（実際の様子）

西方十両力士の土俵入りで、ある力士が身に纏った“超有名キャラクター”の化粧まわしにファンの視線が釘付けとなった。世界的に愛される名作漫画の主人公が描かれた独創的なデザインに、中継を視聴していたファンからは「翼くんだ」「ボールは友達」など驚きと喜びの声が続々と寄せられた。

注目を集めたのは、西十両八枚目・旭海雄（大島）だ。色とりどりの化粧まわしが土俵を彩る中、8人目に登場した旭海雄のまわしには、ひときわ目を引く鮮やかなピンク色の地色に、力強くシュートを放つ『キャプテン翼』の主人公・大空翼の姿があった。

この化粧まわしは、旭海雄の新十両昇進を祝し、同作品の作者である高橋陽一氏が代表を務めるサッカークラブ「南葛SC」から贈呈されたもの。初場所でお披露目された際も大きな話題を呼んだが、今場所でもその鮮烈なインパクトは健在。土俵入りで旭海雄が悠然と歩を進めるたびに、伝統ある土俵と現代文化が融合した不思議な光景が広がった。

漫画から飛び出してきたような演出に、視聴者は「翼くんじゃん」「南葛ＳＣ」「ボールは友達」「キャプテン翼」と即座に反応。土俵入りという厳かな時間の中で、世代を超えて愛されるヒーローの登場に熱い視線が注がれていた。