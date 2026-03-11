タレントで俳優の篠田麻里子さんは3月11日、自身のInstagramを更新。40歳になったことを報告し、誕生日会の様子を公開しました。【写真＆動画】篠田麻里子、ついに40歳に「2回目の二十歳になりました。笑」篠田さんは「2回目の二十歳になりました。笑」と報告し、3枚の写真と2本の動画を投稿。バースデーケーキとプレゼント、そしてバースデープレートのろうそくの火を消す姿などを載せています。篠田さんは40代について「願うのは