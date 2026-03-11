埼玉県の小児医療センターで、抗がん剤の注射後に10代の患者が死亡したと病院が明らかにしました。■注射後に10代の患者死亡2人は意識不明の重体埼玉県で唯一の小児専門の病院「埼玉県立小児医療センター」。重い病気を患う子供たちの治療を行っている病院で…。埼玉県立小児医療センター・岡明病院長「当センターにおいて、複数の患者に重篤な神経症状が発症した」複数の患者とは、10歳未満の男児ら3人。全員、白血病を患ってい