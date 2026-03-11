菓子専門店の「シャトレーゼ」は3月15日から、かわいらしい動物たちをモチーフにした「イースタースイーツ」を期間限定で販売する。キリスト教の復活祭として知られるイースターは、春分の後の最初の満月の次の日曜日と定められており、2026年は4月5日となる。今回シャトレーゼでは、うさぎやことりをモチーフにしたスイーツを展開。1人用サイズのカップ入りケーキ3品と、複数人で楽しめるデコレーションケーキ1品をラインアップす