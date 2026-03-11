ゆうかはこのほど、「ゆうか石鹸」を中心とするブランドを刷新したお茶のスキンケアブランド「茶澄(ちゃすみ)/chasumi」を、2026年に本格稼働することを発表した。「茶澄 ゆうか石鹸」同ブランドでは、使用感や容量、価格、安心・安全な品質とサポートは継承しつつ、自然由来の茶エキスにこだわった洗顔・スキンケア・ベースメイクまでの世界観を統一している。「茶澄 ゆうか石鹸」(60g 2,075円、110g 3,666円)は、顔・身体に使用