ゆうか石鹸が茶エキスにこだわった「茶澄(ちゃすみ)/chasumi」ブランドに刷新
ゆうかはこのほど、「ゆうか石鹸」を中心とするブランドを刷新したお茶のスキンケアブランド「茶澄(ちゃすみ)/chasumi」を、2026年に本格稼働することを発表した。
「茶澄 ゆうか石鹸」
同ブランドでは、使用感や容量、価格、安心・安全な品質とサポートは継承しつつ、自然由来の茶エキスにこだわった洗顔・スキンケア・ベースメイクまでの世界観を統一している。
「茶澄 ゆうか石鹸」(60g 2,075円、110g 3,666円)は、顔・身体に使用できるアイテム。肌のキメを整える茶エキスや抗炎症作用でニキビを予防するグリチルリチン2K、潤いを与えるカモミラ、アロエ、オウゴンエキスなど天然由来成分をたっぷり配合している。
茶葉には、カテキンを豊富に含む鹿児島県産茶葉のみを使用。土からこだわった完全無農薬有機栽培茶葉となっている。
濃密もっちり泡
もっちりした弾力やクレンジングもできるほどの吸着力を持つ泡も特徴。
