バンダイは、「ガシャポン」シリーズから「クレヨンしんちゃん ぎゅーこっと」を2026年3月 第3週より発売する。全5種で価格は400円。2026年3月 第3週発売「クレヨンしんちゃん ぎゅーこっと」(全5種・400円)「クレヨンしんちゃん ぎゅーこっと」は、カスカベ防衛隊が大好きなものをぎゅっと抱きしめている姿が可愛いマスコット。チョコビのキャラ・ワニ山さんやもえP、石、アクション仮面など、ファンなら思わずニヤッとするアイテ