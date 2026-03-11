バンダイは、「ガシャポン」シリーズから「クレヨンしんちゃん ぎゅーこっと」を2026年3月 第3週より発売する。全5種で価格は400円。

2026年3月 第3週発売「クレヨンしんちゃん ぎゅーこっと」(全5種・400円)

「クレヨンしんちゃん ぎゅーこっと」は、カスカベ防衛隊が大好きなものをぎゅっと抱きしめている姿が可愛いマスコット。

チョコビのキャラ・ワニ山さんやもえP、石、アクション仮面など、ファンなら思わずニヤッとするアイテムを抱きしめるこのアイテムに、SNSでは、「おめめキラキラで可愛すぎる」「間違いなくコンプしなくては!」「それぞれ好きな物ぎゅーってしてんの鬼かわいい」というコメントが続々と寄せられている。

○ラインナップ

しんちゃん

かざまくん

ネネちゃん

マサオくん

ボーちゃん

しんちゃん

かざまくん

ネネちゃん

マサオくん

ボーちゃん