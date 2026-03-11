婚活情報メディア「LiPro(婚活)」を運営する株式会社イードはこのほど、現在婚活中または婚活を始めたい20代以上の未婚男女300人を対象に、婚活に関する意識調査を実施、結果を公表した。 【写真】男女別で見るとこんなに違う!結婚相手に求める最低年収 結婚や婚活に対する意識を尋ねたところ、「結婚を見据えた恋人がほしい(2～3年のうちに結婚したい)」が32.0％で最も多く、「結婚時期は急いでいない」が21.7