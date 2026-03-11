婚活情報メディア「LiPro(婚活)」を運営する株式会社イードはこのほど、現在婚活中または婚活を始めたい20代以上の未婚男女300人を対象に、婚活に関する意識調査を実施、結果を公表した。



【写真】男女別で見るとこんなに違う!結婚相手に求める最低年収

結婚や婚活に対する意識を尋ねたところ、「結婚を見据えた恋人がほしい(2～3年のうちに結婚したい)」が32.0％で最も多く、「結婚時期は急いでいない」が21.7％で続いた。「今年中に結婚相手を見つけたい」が19.3％、「今すぐでも結婚したい」が11％だった。



結婚したいと思った理由では、「将来への不安(112票)」が2位の「独り身の寂しさを感じた(62票)」の2倍近い票を獲得。3位は「人生を充実させたい(37票)」だった。



結婚相手に求める条件で妥協できないことについては、「価値観(189票)」「性格(186票)」の2つが票を集めた。「金銭感覚」「居心地の良さ」「年収／経済力」と続いた。男女別で見ると、「価値観」「性格」が上位なのは共通だったが、男性の場合は5位が「容姿」、女性の場合は3位が「年収／金銭感覚」となった。



反対に、妥協できる条件の1位となったのが「学歴」で191票。2位が「職業」で130票、「容姿」「年収／経済力」「趣味／好み」と続いた。男女別では、男性の場合は「年収／経済力」が2位となり、女性は「年齢」が3位に入った。妥協できることの最下位は、男性では「居心地の良さ」、女性は「礼儀／マナー」だった。男性も女性も価値観や性格、居心地の良さといった内面を重視する傾向があると言える。



結婚相手に求める最低年収では、「こだわらない(21.3％)」が2位の「300万円～(20.0％)」「400万円～(同)」を若干上回って1位。次いで「600万円～(14.0％)」だった。



男女別で見ると、男性の場合は「こだわらない」が最多で41.4％。2位が「300万円～」、3位が「200万円～」と相手女性に年収の高さをあまり求めていない傾向だったが、女性の場合は「400万円～」が最多で26.9％、2位が「600万円～」、3位が「500万円～」となり、「こだわらない」はわずか5.3％だった。



婚活にかけられる毎月の費用は、「5千円～1万円未満」が35％で最多。全体で見ると、「5千円以上かけられる」は合計67.7％となった。



婚活していることを周囲に伝えるかを尋ねたところ、「親しい友人や家族のみに話す」が45.3％で最も多かった。「話さない」は42.7％、「オープンに公言する」は12％だった。



婚活に対する不安や心配事として最も多かったのは「婚活しても相手が見つからないこと」で、次点が「お金がかかること」、「嫌な思いをする／危険な目に遭うこと」となった。



婚活を成功させるために、特に必要だと思うことについては、「高望みをしすぎない」が181票で、2位の「自分自身をよく知る(118票)」に大差をつけた。3位が「焦らない(101票)」、4位が「フットワークを軽くする(91票)」で、さらに「自分を磨く」「素直に気持ちを伝える」「他人の意見やアドバイスに耳を傾ける」などが続いた。



（よろず～ニュース調査班）