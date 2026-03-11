3月11日に、Appleから「iPhone17e」が発売される。昨年9月発売の「iPhone17」（以下、無印17）と同世代の「A19チップ」が搭載され、48MPカメラ採用、MagSafe対応で、ストレージは最小256GBから……このスペックで価格は税込9万9800円。2日に行われた新機種の発表リリースを目にして、筆者は思わず手元の端末を見つめた。＊＊＊【写真を見る】残クレブームを作った？ネットミーム「残クレアルファード」。残クレ利用で《手取り2