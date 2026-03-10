1次ラウンド日本戦に先発■日本 9ー0 チェコ（10日・東京ドーム）チェコ代表は10日、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組で日本代表と対戦し、0-9で敗れた。無念の敗戦となったが、試合後には5回途中まで無失点投球をみせたオンジェイ・サトリア投手に東京ドームから温かい拍手が送られ、“代表ラスト登板”となった右腕の健闘を称えた。今大会限りでの代表引退を表明して臨んだWBCだった。初回、1