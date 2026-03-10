赤ちゃんの遺体が遺棄される事件が相次いでいる。今年1月、神戸市北区で起きた事件では、24歳の母親が自宅の浴室で産んだ赤ちゃんをクローゼットに隠したとして逮捕された。なぜ女性は刑事事件の「被告」となったのか。ノンフィクションライターの三宅玲子さんが取材した――。写真＝iStock.com／jorgegonzalez※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／jorgegonzalez■死体遺棄→殺人→傷害致死で起訴1月27日、神戸北署が産後3日