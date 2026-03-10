ポケモン」が10日、公式Xを更新。8月に全国4会場で開催される「N響 × ポケモン クラシックコンサートツアー」の詳細情報を公開した。【写真】ポケモンたちが楽器持ち“ポーズ！”キュートなイラスト2026年に創立100年を迎えるNHK交響楽団（N響）と、同じく誕生から30周年を迎える「ポケットモンスター」シリーズの記念コンサートツアー。8月21日から、東京、京都、大阪、福岡の4会場で開催される。1996年発売の『ポケット