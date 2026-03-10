Photo: VanderWolf Images/ Shutterstock.com イーロン・マスク氏が率いるTesla（テスラ）が、この4月からサイバーキャブの生産を始めると、2月中旬にマスク氏がXで発表しています。が、この発表で「？？？」と思った人は少なくないはず。Teslaって、テキサス州オースティンで、すでに無人のロボタクシーをテスト運用してるんじゃなかったっけ？って。あれがサイバーキャブなんじゃないの？