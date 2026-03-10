【モデルプレス＝2026/03/10】女優の豊田ルナが、3月10日発売の雑誌「週刊FLASH」（光文社）に登場。大人な眼差しを向けている。【写真】23歳元ウルトラマンヒロイン、美谷間くっきりランジェリー姿◆豊田ルナ、大人グラビアで魅了5歳から子役として芸能活動を開始し、大河ドラマなど数々の作品に出演してきた豊田。2019年には「ミスマガジン2019」でグランプリを獲得した。また、2021年には「ウルトラマントリガー NEW GENERATION