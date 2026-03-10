豊田ルナ、大人グラビアで魅了 美ボディ際立つ
【モデルプレス＝2026/03/10】女優の豊田ルナが、3月10日発売の雑誌「週刊FLASH」（光文社）に登場。大人な眼差しを向けている。
【写真】23歳元ウルトラマンヒロイン、美谷間くっきりランジェリー姿
5歳から子役として芸能活動を開始し、大河ドラマなど数々の作品に出演してきた豊田。2019年には「ミスマガジン2019」でグランプリを獲得した。また、2021年には「ウルトラマントリガー NEW GENERATION TIGA」でヒロイン・シズマユナを演じて話題となった。
今号では、シリアスでアンニュイな表情が印象的な、これまでよりぐっと大人っぽいグラビアを見せている。
今号の表紙は生見愛瑠。そのほか、誌面には麻倉瑞季、穂波あみ、青海ひな乃、斉藤優里、田村愛美鈴、内藤沙季、東堂とも、榛名ういらが登場する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】23歳元ウルトラマンヒロイン、美谷間くっきりランジェリー姿
◆豊田ルナ、大人グラビアで魅了
5歳から子役として芸能活動を開始し、大河ドラマなど数々の作品に出演してきた豊田。2019年には「ミスマガジン2019」でグランプリを獲得した。また、2021年には「ウルトラマントリガー NEW GENERATION TIGA」でヒロイン・シズマユナを演じて話題となった。
今号では、シリアスでアンニュイな表情が印象的な、これまでよりぐっと大人っぽいグラビアを見せている。
◆表紙は生見愛瑠
今号の表紙は生見愛瑠。そのほか、誌面には麻倉瑞季、穂波あみ、青海ひな乃、斉藤優里、田村愛美鈴、内藤沙季、東堂とも、榛名ういらが登場する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】