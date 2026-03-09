【リボルテック アメイジング・ヤマグチ リュウ・ハヤブサ 「NINJA GAIDEN」Ver.】 3月13日12時～ 予約受付予定 12月 発売予定 価格：8,800円 海洋堂は、可動フィギュア「リボルテック アメイジング・ヤマグチ リュウ・ハヤブサ 『NINJA GAIDEN』Ver.」を12月に発売する。価格は8,800円。3月13日12時から予約を受け付ける。海洋堂オンラインストアでの受付期間は