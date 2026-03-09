可動フィギュア「リボルテック アメイジング・ヤマグチ リュウ・ハヤブサ 『NINJA GAIDEN』Ver.」が登場。3月13日12時から予約開始
海洋堂は、可動フィギュア「リボルテック アメイジング・ヤマグチ リュウ・ハヤブサ 『NINJA GAIDEN』Ver.」を12月に発売する。価格は8,800円。3月13日12時から予約を受け付ける。海洋堂オンラインストアでの受付期間は11月30日15時まで。
本商品は、アメイジング・ヤマグチシリーズよりコーエーテクモが誇る忍者ヒーロー「リュウ・ハヤブサ」をデビュー作「忍者龍剣伝」の姿で再現した可動フィギュア。クラシックな忍者装束の各部や可動でなびくマフラーには、布の質感やダメージ状態を忠実に再現しており、逞しい両腕を大きく前後スイングできる肩甲骨可動をはじめ、独自の可動ギミックで力強くしなやかな忍者アクションポーズを決められる。
顔を隠した覆面の下から覗く鋭い瞳には、眼球可動ギミックを搭載。鞘から抜き差し可能な伝説の「龍剣」や手裏剣にクナイといった武装も付属する。
海洋堂直営店（海洋堂オンラインストア、ホビーロビー東京、海洋堂中国T-mall旗艦店）とコーエーテクモゲームスオンラインショップ「KOEI TECMO SPOT ONLINE SHOP」で予約すると、限定特典として新規造形の頭部が付いてくる。当時のイラストにも描かれた素顔で、こちらも眼球可動が搭載される。
海洋堂直営限定特典「素顔ヘッド」イメージ
【リボルテック アメイジング・ヤマグチ リュウ・ハヤブサ 「NINJA GAIDEN」Ver.】
素材：PVC、ABS、POK、POM
サイズ：全高 約170mm
原型制作：廖鋭鹏（Ryo_L）
制作総指揮：山口勝久
（敬称略）
付属品
・オプションハンド×11
・龍剣×1
・鞘×1
・手裏剣×2
・クナイ×1
・ディスプレイスタンド×1
※オプションパーツの数（種類）には、出荷時（標準）に取り付けられているものを含みません
(C)1988コーエーテクモゲームスAll rights reserved.