¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¥Ú¥¢¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿?¤ê¤¯¤ê¤å¤¦?¤³¤È»°±ºÍþÍè¡Ê£²£´¡Ë¡¢ÌÚ¸¶Î¶°ì¡Ê£³£³¡áÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡ËÁÈ¤Î?¥é¥¤¥Ð¥ë?¤Ë¤¢¤¿¤ë¥í¥·¥¢²¦¼Ô¤¬¡¢º£Âç²ñ¤Ëµ¿Ìä¤òÄè¤·¤¿¡£¥í¥·¥¢¤ÎÆ±¼ïÌÜ¤Ç¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥é¡¦¥Ü¥¤¥³¥ï¡Ê£²£´¡Ë¤ÈÁÈ¤à¥É¥ß¥È¥ê¡¼¡¦¥³¥º¥í¥Õ¥¹¥­¡¼¡Ê£²£¶¡Ë¤Ï¡¢Æ±¹ñ¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ò°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤ÇÍ¥¾¡¡££²£°£²£²Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØ¤Ç¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¤È¤â·ãÆ®¤ò·«¤ê¹­¤²¤ë¤Ê¤É¤·¤Î¤®¤òºï¤Ã¤Æ