【キーウ共同】ウクライナのゼレンスキー大統領は3日、ロシア北西部サンクトペテルブルクの石油ターミナルへの攻撃について、ロシア軍が1〜2日に実施したウクライナ各地に対する大規模攻撃への対抗措置だったと明らかにした。ロシアが攻撃を続ければ「同じことをする」と述べ、ロシア領内への長距離攻撃を拡大すると警告した。首都キーウで北大西洋条約機構（NATO）のルッテ事務総長と会談した後、共同記者会見で語った。ゼレ