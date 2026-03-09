リンクをコピーする

クリーブランド・キャバリアーズ vs ボストン・セルティックス日付：2026年3月9日（月）開催地：ロケット・アリーナ（Cleveland）最終スコア：クリーブランド・キャバリアーズ 98 - 109 ボストン・セルティックス NBAのクリーブランド・キャバリアーズ対ボストン・セルティックスがロケット・アリーナ（Cleveland）で行われた。 第1クォーターはボストン・セル