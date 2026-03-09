日本人は睡眠時間が短く、それも「睡眠の効率アップ」に対する欲求の一因に？ただし多くの有名リカバリーウエアは上下セットで1万円超。「パジャマ」にしては高すぎる（写真はイメージ）あらゆるメディアから日々、洪水のように流れてくる経済関連ニュース。その背景にはどんな狙い、どんな事情があるのか？『週刊プレイボーイ』で連載中の「経済ニュースのバックヤード」では、調達・購買コンサルタントの坂口孝則氏が解説。