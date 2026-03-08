【ブンデスリーガ】ヴォルフスブルク 1−2 ハンブルガーSV（日本時間3月7日／フォルクスワーゲン・アレーナ）【映像】立てよジェスチャー→一触即発の瞬間残留争いのライバル対決で、激しい接触をめぐって一触即発の事態へと発展した。ピッチで痛がる選手を無理やり引き起こそうとしたシーンが話題となっている。日本時間3月7日、ブンデスリーガ第25節で17位のヴォルフスブルクと11位のハンブルガーSVが対戦。勝ち点6差のシックス