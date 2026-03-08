9日の豪州戦に望みを繋ぐには…韓国は8日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンドC組のチャイニーズ・タイペイ戦に延長10回で敗れた。対戦成績は1勝2敗。どうしても取りたかった白星を逃し、韓国メディアはファンに日本応援を“呼びかけ”ている。韓国は2回に先制されるも、5回に併殺崩れの間に同点に。6回に勝ち越し弾を献上したが、キム・ドヨンが左翼バルコニー席まで届く2ランを叩き込み逆転に成功した