＜ダイキンオーキッドレディス最終日◇８日◇琉球ゴルフ倶楽部(沖縄県）◇6610ヤード・パー72＞QTランク26位で前半戦の出場権を獲得した36歳の金田久美子が4バーディー・1ボギー・1ダブルボギーの「71」で回り、トータル6アンダー・9位に入った。トップ10入りは、5位だった2023年3月の「明治安田生命レディス ヨコハマタイヤゴルフ」以来、実に85試合ぶり。アテストを終えて取材に応じたベテランは大きく息を吐いて、笑みを浮か